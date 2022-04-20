Джерело - офіційний сайт Динамо.
У середу, 20 квітня, гравці Динамо відвідали центр для українських біженців у румунській Клуж-Напоці.
Про це повідомляє пресслужба киян.
На зустрічі з футболістами та головним тренером Динамо Мірчею Луческу, до якої приєдналися також гравці Клужа разом із наставником Даном Петреску, були присутні понад 120 українців, серед яких - понад півсотні дітей.
Керівництву школи, яка прийняла та навчає українських діток, динамівці подарували клубні футболки з автографами, а всім присутнім вручили квитки на сьогоднішній матч, які були заздалегідь викуплені для українських вболівальників.
Нагадаємо, Ярмоленко запропонував провести товариський поєдинок між Динамо та Вест Гемом.