Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:43 47162
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
Сьогодні 18:02 284 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Сьогодні 16:12 400
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 13:27 192
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
Вчора 23:59 564
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
Вчора 18:57 530
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
Вчора 16:59 827
Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика
Вчора 16:41 567
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
Вчора 14:14 712
Збірна України планує зіграти спаринг проти Англії чи Манчестер Сіті
Вчора 11:25 552
Прямі трансляції

Динамо відвідало центр для українських біженців у Клуж-Напоці

Сьогодні 20:30 209 0
Кияни підтримали українських біженців
Динамо відвідало центр для українських біженців у Клуж-Напоці
#Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У середу, 20 квітня, гравці Динамо відвідали центр для українських біженців у румунській Клуж-Напоці.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На зустрічі з футболістами та головним тренером Динамо Мірчею Луческу, до якої приєдналися також гравці Клужа разом із наставником Даном Петреску, були присутні понад 120 українців, серед яких - понад півсотні дітей.

Керівництву школи, яка прийняла та навчає українських діток, динамівці подарували клубні футболки з автографами, а всім присутнім вручили квитки на сьогоднішній матч, які були заздалегідь викуплені для українських вболівальників. 

Нагадаємо, Ярмоленко запропонував провести товариський поєдинок між Динамо та Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги 1316
Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО 1082
Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй з Вірменією та Ірландією на нейтральних полях Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй з Вірменією та Ірландією на нейтральних полях 1056
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" 2125 2
Збірна України знищила Хорватію в товариському матчі Збірна України знищила Хорватію в товариському матчі 1008
Доценко: Бринзак був на боці натуралізованих росіян Доценко: Бринзак був на боці натуралізованих росіян 987
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13768
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8260
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37368 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166441 3
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11249
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6781 1