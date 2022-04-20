Кияни підтримали українських біженців

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У середу, 20 квітня, гравці Динамо відвідали центр для українських біженців у румунській Клуж-Напоці.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На зустрічі з футболістами та головним тренером Динамо Мірчею Луческу, до якої приєдналися також гравці Клужа разом із наставником Даном Петреску, були присутні понад 120 українців, серед яких - понад півсотні дітей.

Керівництву школи, яка прийняла та навчає українських діток, динамівці подарували клубні футболки з автографами, а всім присутнім вручили квитки на сьогоднішній матч, які були заздалегідь викуплені для українських вболівальників.

Нагадаємо, Ярмоленко запропонував провести товариський поєдинок між Динамо та Вест Гемом.