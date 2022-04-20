Ярмоленко запропонував провести товариський поєдинок між Динамо та Вест Гемом

Вест Гем може зіграти благодійний матч з Динамо Київ.

Про це розповів український півзахисник англійського клубу Андрій Ярмоленко в інтерв’ю YouTube-каналу КраСава.

"Я зустрічався не з президентом, а розмовляв із Моєсом, тому що зараз насичений графік, чи можна організувати цю гру.

Я думаю, що, якщо Динамо приїде до Англії і люди дізнаються, що всі гроші підуть на відновлення України, благодійність, допомогу дітям, лікарням, то тут буде биток.

Якщо вдасться організувати цю гру, я із задоволенням зіграю за обидві команди, бо Динамо — команда номер один у моєму житті.

Наразі я є гравцем Вест Гема — команди, яку я ніколи не забуду. Навіть якщо я піду, я завжди пам'ятатиму цих вболівальників, які підтримували мене, мою родину та мою країну у ці важкі хвилини", — заявив Ярмоленко.