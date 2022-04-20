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Шахтар купив 1,5 тисячі військових аптечок після матчу з Олімпіакосом

Сьогодні 17:33 164 0
Шахтар реалізував гроші отримані від благодійного матчу
Шахтар купив 1,5 тисячі військових аптечок після матчу з Олімпіакосом
#Олімпіакос, #Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Футбол 1/2/3.

Шахтар збірав більше 100 тисяч євро у благодійному матчі з Олімпіакосом.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Основна ідея полягає в тому, щоб показувати світові, Європі, що відбувається в Україні. Якщо ви помітили, практично в кожній грі ми робимо певний меседж на те, що відбувається. Ці меседжі спрямовані на те, щоб швидше завершити війну. Це основна мета нашого турне. Ну і, звичайно, зібрати гроші, щоб допомагати армії, нашому народу. Ось такі дві основні ідеї".

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"Я вважаю, що це у нас добре виходить. На сьогодні у нас є цифри щодо Олімпіакоса. Ми там зібрали 102 тисячі євро. По матчах, які були в Польщі та з Фенербахче, нічого ще не відомо, але найближчими днями мають бути підрахунки й ми дізнаємося. Після гри з Олімпіакосом ми вирішили купити 1,5 тисячі військових аптечок, сертифікованих НАТО", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар мінімально поступився Фенербахче.

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