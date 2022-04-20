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Де Дзербі виділив головні труднощі у Шахтарі

Сьогодні 13:15 119 0
Шахтар втратив майже всіх легіонерів
Де Дзербі виділив головні труднощі у Шахтарі
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

У Шахтаря, через відхід легіонерів, фактично розпалася команда.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі в інтерв'ю DAZN.

"Те, що відбувається – це сумно. Що є найважчим? Чемпіонат навряд чи поновиться.

Найважче, що команда розпалася, бразильці вже в інших командах. Приїхав лише Марлон, а потім Соломон, ізраїльтянин. Інші легіонери знайшли собі інші команди, а стосовно тих, хто залишився, я відчуваю особливу гордість. Ми граємо у футбол на благо, навіть якщо це нелегко.

Продовжити працювати із Шахтарем чи повернутися додому? Звичайно, продовжувати, тому що це було правильно, я не думаю, що ми зробили щось героїчне чи робимо щось більше", – сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика.

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