Де Дзербі виділив головні труднощі у Шахтарі

У Шахтаря, через відхід легіонерів, фактично розпалася команда.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі в інтерв'ю DAZN.

"Те, що відбувається – це сумно. Що є найважчим? Чемпіонат навряд чи поновиться.

Найважче, що команда розпалася, бразильці вже в інших командах. Приїхав лише Марлон, а потім Соломон, ізраїльтянин. Інші легіонери знайшли собі інші команди, а стосовно тих, хто залишився, я відчуваю особливу гордість. Ми граємо у футбол на благо, навіть якщо це нелегко.

Продовжити працювати із Шахтарем чи повернутися додому? Звичайно, продовжувати, тому що це було правильно, я не думаю, що ми зробили щось героїчне чи робимо щось більше", – сказав Де Дзербі.