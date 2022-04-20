Молодіжна збірна України розпочне підготовку у Молдові

Молодіжна збірна України свої домашні матч гратиме у Кишиневі.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Ми розпочнемо підготовку у Молдові, і домашні матчі гратимемо у Кишиневі.

Це гора з плечей. Багато проблем уже вирішилися. Мені дзвонили футболісти молодіжної збірної, вони переймалися тим, що ми можемо не дограти відбірковий турнір. Гравці провели велику роботу. Я їх заспокоював. Говорив, щоб не хвилювалися, продовжували тренуватись і тримати себе в тонусі.

У нинішній ситуації, коли країні важко, ми маємо максимально прославляти її за кордоном. Ми хотіли цього й раніше, але зараз бажаємо грати за Україну в сто разів більше", – сказав Ротань.