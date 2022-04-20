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Миколенко зневажає російських футболістів через мовчання про війну в Україні

Сьогодні 12:09 151 0
Миколенко зневажає російських футболістів через мовчання про війну в Україні
Миколенко зневажає російських футболістів через мовчання про війну в Україні
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розкритикував російських футболістів через боягузство.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу КраСава.

"Я щаслива людина, бо можу казати все, що хочу. Звернувся до Дзюби, бо він – капітан збірної Росії. Я написав йому спочатку перше повідомлення, хотів нормально поговорити. Але минуло декілька днів і мовчок.

Актуально: Миколенко: Я шокований підтримкою Евертона

Я не відмовляюсь від своїх слів на його адресу. Якщо навіть капітан їхньої збірної мовчить, то ніхто нічого не казатиме. Не знаю, як ми вчинили б на їхньому місці, але це можна було б зробити. Кістяк домовився "виставити" щось – усіх не посадять.

Чому російські футболісти мовчать? Бояться за свої життя, бояться за штрафи, зараз запровадили закон: кажеш "ні війні" – тебе садять. Можна зібратися всією командою, якщо ви реально "проти", виставити пост проти війни, сказати, що це не підтримуєте. А якщо ви мовчите – отже, ви підтримуєте війну", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, Миколенко подорожчав на 1 млн євро.

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