Миколенко зневажає російських футболістів через мовчання про війну в Україні

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розкритикував російських футболістів через боягузство.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу КраСава.

"Я щаслива людина, бо можу казати все, що хочу. Звернувся до Дзюби, бо він – капітан збірної Росії. Я написав йому спочатку перше повідомлення, хотів нормально поговорити. Але минуло декілька днів і мовчок.

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Я не відмовляюсь від своїх слів на його адресу. Якщо навіть капітан їхньої збірної мовчить, то ніхто нічого не казатиме. Не знаю, як ми вчинили б на їхньому місці, але це можна було б зробити. Кістяк домовився "виставити" щось – усіх не посадять.

Чому російські футболісти мовчать? Бояться за свої життя, бояться за штрафи, зараз запровадили закон: кажеш "ні війні" – тебе садять. Можна зібратися всією командою, якщо ви реально "проти", виставити пост проти війни, сказати, що це не підтримуєте. А якщо ви мовчите – отже, ви підтримуєте війну", – сказав Миколенко.