Миколенко: Я шокований підтримкою Евертона

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко вражений підтримкою, яку отримує від клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Чесно, я шокований підтримкою. Я не знаю, як їм віддячити всім. Ван де Бек, навіть наш фізіотерапевт запропонував мені заселити у себе вдома сім'ї з України. Усі мене питали, як там мої друзі, моя сім'я. Головний тренер підійшов та запропонував відпустку.

Я вдячний клубу за підтримку. Адміністратор запропонував мені висловитись. Я всім вдячний", – сказав Миколенко.