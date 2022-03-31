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Миколенко: Я шокований підтримкою Евертона

Сьогодні 12:45 154 0
Миколенко прокоментував підтримку від клубу
Миколенко: Я шокований підтримкою Евертона
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - evertonfc.com.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко вражений підтримкою, яку отримує від клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Чесно, я шокований підтримкою. Я не знаю, як їм віддячити всім. Ван де Бек, навіть наш фізіотерапевт запропонував мені заселити у себе вдома сім'ї з України. Усі мене питали, як там мої друзі, моя сім'я. Головний тренер підійшов та запропонував відпустку.

Я вдячний клубу за підтримку. Адміністратор запропонував мені висловитись. Я всім вдячний", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, Миколенко подорожчав на 1 млн євро.

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