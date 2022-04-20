Кін: Манчестер Юнайтед необхідна перебудова

Джерело - telegraph.co.uk.
Манчестер Юнайтед у грі з Ліверпулем не показав характеру.
Про це розповів ексгравець МЮ Рой Кін у коментарі The Telegraph.
"Я ніколи не бачив стільки гравців, які бажають залишити Манчестер Юнайтед – найбільший клуб у світі. Ви могли бачити, що після поразки від Евертона вони вже опустили руки. Вони зникли.
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У команді немає лідерства, немає характеру, немає боротьби, немає рішучості. Все, що було в нас, коли я грав — ця частинка гордості — все зникло.
Лінгард виходить на поле, щоб спробувати врятувати Манчестер Юнайтед. Лінгард повинен був піти з клубу два роки тому - він недостатньо добрий. Маркус Рашфорд грав попереду, як дитина.
Гаррі Магвайр – останній гол – те, як він оборонявся було неприйнятно.
Таким чином, ми знову приходимо до використання цього слова – перебудова. Манчестер Юнайтед займає шосте місце в лізі - це неймовірно", - розповів Кін.
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