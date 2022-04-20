Кін: Манчестер Юнайтед необхідна перебудова

Манчестер Юнайтед у грі з Ліверпулем не показав характеру.

Про це розповів ексгравець МЮ Рой Кін у коментарі The Telegraph.

"Я ніколи не бачив стільки гравців, які бажають залишити Манчестер Юнайтед – найбільший клуб у світі. Ви могли бачити, що після поразки від Евертона вони вже опустили руки. Вони зникли.

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У команді немає лідерства, немає характеру, немає боротьби, немає рішучості. Все, що було в нас, коли я грав — ця частинка гордості — все зникло.

Лінгард виходить на поле, щоб спробувати врятувати Манчестер Юнайтед. Лінгард повинен був піти з клубу два роки тому - він недостатньо добрий. Маркус Рашфорд грав попереду, як дитина.

Гаррі Магвайр – останній гол – те, як він оборонявся було неприйнятно.

Таким чином, ми знову приходимо до використання цього слова – перебудова. Манчестер Юнайтед займає шосте місце в лізі - це неймовірно", - розповів Кін.