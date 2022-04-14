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Вернидуб готовий вбивати російських окупантів

Сьогодні 18:28 197 0
Юрій Вернидуб прокоментував готовність вбивати окупантів
Вернидуб готовий вбивати російських окупантів
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб готовий убивати російських окупантів.

Про це розповів сам фахівець у коментарі pressing.

"Всі у повній бойовій готовності.

Актуально: Вернидуб про Рафаїлова: Це хвора людина

Я – людина спокійна, але після того, що бачиш, – не передати словами. Якщо прийдеться – я цього ще не робив – не задумуватимусь ні хвилини, зроблю так, як має бути. Це не люди і не тварини – це біомаса. Мені їх зовсім не шкода. 

Йде спланований геноцид українського народу. Ми жили непогано і самі могли розв’язати всі ті проблеми", – сказав Вернидуб.

Важливо: росія веде війну проти України

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