Вернидуб готовий вбивати російських окупантів

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб готовий убивати російських окупантів.

Про це розповів сам фахівець у коментарі pressing.

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Я – людина спокійна, але після того, що бачиш, – не передати словами. Якщо прийдеться – я цього ще не робив – не задумуватимусь ні хвилини, зроблю так, як має бути. Це не люди і не тварини – це біомаса. Мені їх зовсім не шкода.

Йде спланований геноцид українського народу. Ми жили непогано і самі могли розв’язати всі ті проблеми", – сказав Вернидуб.