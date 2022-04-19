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Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші

Сьогодні 19:22 636 2
За словами президента Динамо, Григорій Суркіс знаходиться в Україні
Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - FanDay.net.

Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Григорій Суркіс зараз знаходиться в Україні.

Про це розповів його брат, президент Динамо Ігор Суркіс.

"Ніхто нікуди не втікав. Я був в Україні, поки не вивіз футболістів із їхніми сім'ями. І лише після цього я поїхав. Мій брат узагалі їхав з ускладненнями після коронавірусу, документи про це були надані до Верховної Ради", - заявив функціонер.

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"Мій брат сьогодні перебуває в Україні, він уже повністю одужав та був у Парламенті. Його позиція щодо війни така ж, як у мене. Мій брат зробив для країни більше, ніж усі ці сьогоднішні футбольні діячі, разом узяті. Євро-2012 – повністю його заслуга. А вони лише вміють прикриватися патріотичними гаслами", - сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, у Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем.

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