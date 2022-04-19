Джерело - офіційний сайт ПСЖ.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі через травму пропустить наступний матч Ліги 1 проти Анже.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Аргентинець не зіграє через пошкодження ахіллового сухожилля.
Також через травми не зможуть вийти на поле в наступному матчі Марко Верратті, Преснель Кімпембе, Андер Еррера, Левен Курзава, Юліан Дракслер, Леандро Паредес та Абду Діалло.
Неймар не зіграє через дискваліфікацію.
ПСЖ зіграє з Анже у середу, 20 квітня. Початок матчу - о 22:00.
Нагадаємо, Роналду наздогнав Мессі за голами зі штрафних.