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Мессі пропустить матч Ліги 1 через травму

Сьогодні 17:18 125 0
Неймар не зіграє через дискваліфікацію
Мессі пропустить матч Ліги 1 через травму
#Анже, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі через травму пропустить наступний матч Ліги 1 проти Анже.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Аргентинець не зіграє через пошкодження ахіллового сухожилля.

Також через травми не зможуть вийти на поле в наступному матчі Марко Верратті, Преснель Кімпембе, Андер Еррера, Левен Курзава, Юліан Дракслер, Леандро Паредес та Абду Діалло.

Неймар не зіграє через дискваліфікацію.

ПСЖ зіграє з Анже у середу, 20 квітня. Початок матчу - о 22:00.

Нагадаємо, Роналду наздогнав Мессі за голами зі штрафних.

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