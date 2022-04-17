Роналду наздогнав Мессі за голами зі штрафних

Роналду не забивав зі штрафного з липня 2020 року

Манчестер Юнайтед у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Норвіч із рахунком 3:2.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Норвіч 3:2. Огляд матчу

Усі три м'ячі за "червоних дияволів" забив Кріштіану Роналду. Один із голів португальський форвард забив зі штрафного удару. Це був 58 гол зі стандартного положення у кар'єрі португальця.

За цим показником Роналду зрівнявся з форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі, на рахунку якого ті ж 58 результативних ударів зі штрафних.

Також зазначимо, що Роналду не забив зі штрафних на клубному рівні з 4 липня 2020 року – це 651 день. Тоді він виступав у складі Ювентуса та забив у ворота Торіно зі стандарту.