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Роналду наздогнав Мессі за голами зі штрафних

Сьогодні 12:12 243 0
Роналду не забивав зі штрафного з липня 2020 року
Роналду наздогнав Мессі за голами зі штрафних
Фото - GETTY IMAGES
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Норвіч із рахунком 3:2.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Норвіч 3:2. Огляд матчу

Усі три м'ячі за "червоних дияволів" забив Кріштіану Роналду. Один із голів португальський форвард забив зі штрафного удару. Це був 58 гол зі стандартного положення у кар'єрі португальця.

За цим показником Роналду зрівнявся з форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі, на рахунку якого ті ж 58 результативних ударів зі штрафних.

Також зазначимо, що Роналду не забив зі штрафних на клубному рівні з 4 липня 2020 року – це 651 день. Тоді він виступав у складі Ювентуса та забив у ворота Торіно зі стандарту.

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