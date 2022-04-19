Голанд узгодив контракт з Манчестер Сіті

Ерлінг Голанд влітку змінить клуб

Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Daily Mail.

21-річний футболіст близький до того, щоб приєднатися до Манчестер Сіті.

Представники англійського клубу погодили з агентами Голанда п'ятирічний контракт, за яким норвежець отримуватиме понад 500 тис фунтів на тиждень. Таким чином, Ерлінг стане найоплачуванішим футболістом ліги, обійшовши дохід Кевіна де Брейне, який отримував 385 тис на тиждень.

Наголошується, що Манчестер Сіті заплатить за Холанда відступні, які становлять 76 млн євро. Найближчим часом сторони можуть оголосити про угоду.

Раніше повідомлялося, що Реал може відмовитися від трансферу Голанда.