Реал може відмовитися від трансферу Голанда

"Вершкові" остерігаються травматичності норвежця

Реал продовжує стежати за форвардом дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.

Про це повідомляє Goal.com.

Мадридський клуб бентежить кілька моментів.

По-перше, Реал не влаштовують вимоги норвежця щодо зарплати. Керівництво клубу не хоче, що велика зарплата Голанда негативно вплинула на настрій гравців команди.

По-друге, "вершкових" бентежить недавня серія травм форварда. У Реалі не хочуть повторення ситуацій із Гаретом Бейлом та Еденом Азаром.

Проте Реал, як і раніше, зацікавлений у трансфері і Голанда, і Кіліана Мбаппе цього літа.

Раніше Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з Голандом.