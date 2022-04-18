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Реал може відмовитися від трансферу Голанда

Сьогодні 20:17 137 0
"Вершкові" остерігаються травматичності норвежця
Реал може відмовитися від трансферу Голанда
#Бейл, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Кіліан Мбаппе, #Еден Азар

Джерело - Goal.com.

Реал продовжує стежати за форвардом дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.

Про це повідомляє Goal.com.

Мадридський клуб бентежить кілька моментів.

По-перше, Реал не влаштовують вимоги норвежця щодо зарплати. Керівництво клубу не хоче, що велика зарплата Голанда негативно вплинула на настрій гравців команди.

По-друге, "вершкових" бентежить недавня серія травм форварда. У Реалі не хочуть повторення ситуацій із Гаретом Бейлом та Еденом Азаром.

Проте Реал, як і раніше, зацікавлений у трансфері і Голанда, і Кіліана Мбаппе цього літа.

Раніше Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з Голандом.

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