Реал може відмовитися від трансферу Голанда

Джерело - Goal.com.
Реал продовжує стежати за форвардом дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.
Про це повідомляє Goal.com.
Мадридський клуб бентежить кілька моментів.
По-перше, Реал не влаштовують вимоги норвежця щодо зарплати. Керівництво клубу не хоче, що велика зарплата Голанда негативно вплинула на настрій гравців команди.
По-друге, "вершкових" бентежить недавня серія травм форварда. У Реалі не хочуть повторення ситуацій із Гаретом Бейлом та Еденом Азаром.
Проте Реал, як і раніше, зацікавлений у трансфері і Голанда, і Кіліана Мбаппе цього літа.
Раніше Манчестер Сіті узгодив умови особистого контракту з Голандом.