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Стала відома зарплата Левандовського у Барселоні

Сьогодні 11:55 189 0
Зірковий форвард незабаром змінить клуб
Стала відома зарплата Левандовського у Барселоні
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - sport.ua.

Барселона готова запропонувати нападнику Баварії Роберту Левандовському контракт на 2-3 роки із зарплатою 35-40 млн євро на рік до сплати податків. 

Про це повідомляє Sky Germany.

Зазначається, що бачити Левандовського у команді хоче сам головний тренер Барселони Хаві. Також зазначається, що нападник ще не обговорював ситуацію з генеральним директором Баварії Олівером Каном.

Раніше повідомлялося, що Левандовський погодив із Барселоною трирічний контракт.

Контракт Левандовського з Баварією розрахований до літа 2023 року. У сезоні-2021/22 Роберт забив 46 голів у 40 матчах за мюнхенський клуб.

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