Джерело - sport.ua.
Барселона готова запропонувати нападнику Баварії Роберту Левандовському контракт на 2-3 роки із зарплатою 35-40 млн євро на рік до сплати податків.
Про це повідомляє Sky Germany.
Зазначається, що бачити Левандовського у команді хоче сам головний тренер Барселони Хаві. Також зазначається, що нападник ще не обговорював ситуацію з генеральним директором Баварії Олівером Каном.
Раніше повідомлялося, що Левандовський погодив із Барселоною трирічний контракт.
Контракт Левандовського з Баварією розрахований до літа 2023 року. У сезоні-2021/22 Роберт забив 46 голів у 40 матчах за мюнхенський клуб.