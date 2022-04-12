Зірковий форвард незабаром змінить клуб

Барселона готова запропонувати нападнику Баварії Роберту Левандовському контракт на 2-3 роки із зарплатою 35-40 млн євро на рік до сплати податків.

Про це повідомляє Sky Germany.

Зазначається, що бачити Левандовського у команді хоче сам головний тренер Барселони Хаві. Також зазначається, що нападник ще не обговорював ситуацію з генеральним директором Баварії Олівером Каном.

Раніше повідомлялося, що Левандовський погодив із Барселоною трирічний контракт.

Контракт Левандовського з Баварією розрахований до літа 2023 року. У сезоні-2021/22 Роберт забив 46 голів у 40 матчах за мюнхенський клуб.