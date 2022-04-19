Де Дзербі пояснив, чому залишився у Шахтарі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хвалив єдине правильне рішення, коли вирішив залишитися у клубі.
Про це розповів сам італійський фахівець.
"Я залишився, адже це було єдине правильне рішення. Я і мій штаб не відчували себе героями, ми просто робили те, що вважали за потрібне.
Багато футболістів Шахтаря знайшли інші команди. Сьогодні ми намагаємося з гордістю працювати з тими, хто є, граючи матчі заради гарної справи", - розповів Де Дзербі.
Нагадаємо, Де Дзербі виграв престижну нагороду в Італії.