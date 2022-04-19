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Де Дзербі пояснив, чому залишився у Шахтарі

Сьогодні 13:37 52 0
Роберто Де Дзербі прокоментував рішення залишитися у Шахтарі
Де Дзербі пояснив, чому залишився у Шахтарі
#Де Дзербі, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хвалив єдине правильне рішення, коли вирішив залишитися у клубі.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Я залишився, адже це було єдине правильне рішення. Я і мій штаб не відчували себе героями, ми просто робили те, що вважали за потрібне.

Багато футболістів Шахтаря знайшли інші команди. Сьогодні ми намагаємося з гордістю працювати з тими, хто є, граючи матчі заради гарної справи", - розповів Де Дзербі.

Нагадаємо, Де Дзербі виграв престижну нагороду в Італії.

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