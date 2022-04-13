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Де Дзербі виграв престижну нагороду в Італії

Сьогодні 21:26 145 0
В Італії відзначили роботу Роберто Де Дзербі
Де Дзербі виграв престижну нагороду в Італії
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Шахтаря став володарем премії імені Енцо Беарзота, яку щорічно вручають в Італії.

Про це повідомляє TMW.

Журі, яке визначало володаря 11-го переможця в історії нагороди, зупинили свій вибір на Роберто Де Дзербі. Церемонія вручення відбудеться 16 травня в Римі.

"Тренер, який зробив яскраву атакувальну гру головною рисою своїх команд. Роберто Де Дзербі підтвердив постійне професійне зростання, очоливши Шахтар, який вивів у Лігу чемпіонів та виграв Суперкубок України.

Переривання чемпіонату через вторгнення Росії сталося, коли Шахтар лідирував у турнірній таблиці. Де Дзербі останнім покинув корабель, переконавшись, що всі гравці були в безпеці. Жест, який підтвердив його відданість команді", – йдеться в заяві жюрі.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче припинив перемовини з Де Дзербі через вимоги італійця.

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