Джерело - Чемпіон.

24 лютого 2022 року росія розв'язала повномаштабну війну в Україні.

Про це на початку інтерв'ю з Андрієм Ярмоленком заявив колишній російський футболіст, а нині блогер Євгєній Савін (Красава).

"Так, так, я буду говорити саме це слово (війна). Не буду називати по іншому, або запікувати, як роблять деякі інші блогери. Я буду говорити те, що думаю та бачу", - сказав Савін.

Нагадаємо, в інтер'ю Савіну Андрій Ярмоленко розповів про свій коротенький діалог із Тимощуком.

Раніше Влада Зінченко повідомила, що її чоловік - Олександр відмовився спілкуватися з Красавою.