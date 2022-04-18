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Суркіс: Ми без проблем відпустимо футболістів Динамо у збірну

Сьогодні 19:19 238 1
Гравці Динамо самостійно буду вирішувати свою долю
Суркіс: Ми без проблем відпустимо футболістів Динамо у збірну
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Ігор Суркіс

Джерело - FanDay.net.

Гравці Динамо самі зможуть вирішити чи потрібно їм відправлятися до тренувального збору збірної України напередодні відбіркових матчів ЧС-2022.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Якщо футболісти вважають, що вони краще підготуються до стикових матчів на зборі у національній команді, ми їх без проблем відпустимо. Я їм нічого не забороняв. Нехай вони ухвалять рішення і роблять, як вважають за потрібне", - заявив функціонер.

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"Сьогодні футболісти Динамо зберуться та висловлять свою позицію. Дай боже, щоби збірна України вийшла на чемпіонат світу, і я вірю, що в неї це вийде. Але списати на мене невдачу ні в кого не вийде, – сказав Суркіс.

Нагадаємо, Довбик приєднався до тренувального табору Динамо.

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