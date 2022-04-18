Луческу: Петраков може забрати гравців Динамо хоч завтра

Головний тренер Динамо прокоментував можливість відпустити футболістів у збірну

Гравці київського Динамо можуть приєднатися до табору національної збірної України в будь-який момент.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"З самого початку я говорив, що головна ціль українського футболу – кваліфікувати національну команду на чемпіонат світу. Вся ця тренувальна програма, яку я розробив, – для ЧС, тому що в мене нема змагань, немає цілі. Це наша спільна мета. Національна", - заявив фахівець.

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"23 травня - офіційна дата, коли клуби зобов’язані відпустити гравців. Зі свого боку я не бачу проблеми. Тренер може забрати гравців хоч завтра, якщо захоче, якщо він вважає, що це допоможе у кваліфікації. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям", - сказав Луческу.

Раніше збірна України змінила графік підготовки до ЧС-2022.