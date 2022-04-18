Збірна України змінила графік підготовки до ЧС-2022

Збірна України змінила дату збору і графік товариських матчів.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

Актуально: Петраков: Я шокований рішенням Динамо

"Коли тепер почнеться збір? На два дні пізніше. Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал та перші гравці прибудуть на базу національної асоціації Словенії ввечері 1-го числа, а вже 2-го приєднаються гірники, і ми розпочнемо тренувальний процес.

Графік матчів збірної? Раніше ми надали УЄФА критерії пошуку спаринг-партнерів, з якими ми б хотіли зустрітися в контексті підготовки до наших матчів. На даний момент менеджери збірної спільно з фахівцями відповідного департаменту УЄФА перебувають на завершальній стадії пошуку й переговорів, тож ми розраховуємо дізнатися імена опонентів у контрольних іграх уже незабаром. Ми дуже вдячні УЄФА за цю допомогу. Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги — 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас", - відзначив Петраков.