У збірній України знайшли заміну гравцям Динамо

Стали відомі футболісти, які замінять динамівців у збірній України

Джерело - Чемпіон.

Керівництво УАФ та тренерський штаб збірної України сформували резервний список гравців клубів УПЛ, які замінять представників Динамо на першому етапі збору.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

До переліку обраних потрапили: Артем Бондаренко та Георгій Судаков (Шахтар), Андрій Тотовицький (Колос), Єгор Назарина (Зоря), Олександр Сваток та Єгор Ярмолюк (СК Дніпро-1), а також Владислав Калітвінцев (Олександрія). У разі, якщо позиція Динамо і надалі залишатиметься незмінною, до списку можуть додатися і інші прізвища.

Нагадаємо, напередодні Динамо відмовилось відпускати гравців у збірну України в кінці квітня.