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У збірній України знайшли заміну гравцям Динамо

Сьогодні 11:24 346 0
Стали відомі футболісти, які замінять динамівців у збірній України
У збірній України знайшли заміну гравцям Динамо
#Динамо Київ, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Керівництво УАФ та тренерський штаб збірної України сформували резервний список гравців клубів УПЛ, які замінять представників Динамо на першому етапі збору.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

До переліку обраних потрапили: Артем Бондаренко та Георгій Судаков (Шахтар), Андрій Тотовицький (Колос), Єгор Назарина (Зоря), Олександр Сваток та Єгор Ярмолюк (СК Дніпро-1), а також Владислав Калітвінцев (Олександрія). У разі, якщо позиція Динамо і надалі залишатиметься незмінною, до списку можуть додатися і інші прізвища.

Нагадаємо, напередодні Динамо відмовилось відпускати гравців у збірну України в кінці квітня.

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