Ультрас Динамо: Суркіси поставили клуб вище за збірну України

Ультрас Динамо розкритикували керівництво клубу за відмову відпускати футболістів на збір збірної України.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"У цей важкий для нашої країни час ми розцінюємо ганебну позицію керівництва Динамо як таку, що вкотре наносить іміджевих втрат для київського клубу та суперечить інтересам України.

Днями були затверджені оновленні дати стикових матчів збірної України на Чемпіонат Світу. Зайве говорити, що участь України у подібних світових форумах - це престиж для країни, а в теперішніх умовах ще й чергова відрада для нашого населення. Для широкого загалу саме збірна України з футболу - це головна команда країни.

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Втім, остання заява керівництва Динамо викликає подив. Широкий загал зіткнувся з ситуацією, коли власники Динамо поставили клуб вище за збірну, а свій власний інтерес вище за народний, прикриваючись регламентом FIFA та думкою румунського найманця Луческу, який не може зрозуміти суті санкцій проти російського спорту.

У той час, коли збірна України має всі шанси вийти на Чемпіонат Світу, а її головний тренер оголошує збори, керівництво Динамо переконує, що товариські матчі, які не мають жодного турнірного значення, значно важливіші за підготовку збірної. Команда, яку вважають народним надбанням, відмовляється слідувати інтересам збірної України. Саме так це виглядає для широкого загалу. І це відбувається у той час, коли за Україною стежить весь світ!

Незважаючи на наше вкрай негативне ставлення до УАФ на чолі з усіма досі незасудженими Павелками та Костюченками, ганебних натуралізацій і футболу за паспортами, дії Динамо інакше як саботажем проти збірної назвати важко.

Ігри з грандами європейського футболу, заради яких динамівців і випускали закордон, схоже, таки не відбудуться. Замість Мілану, Барселони, Аяксу та ПСЖ нам пропонують подивитись матчі з Левські, Клужем та Аустрією. То й же Галатасарай іде 14-м в чемпіонаті, а Айнтрахт - 10-м. Це і є ті надважливі суперники, через яких динамівці не можуть поїхати до збірної уже зараз. Існують ще наївні люди, які думають, що Суркіси дотримуються своїх обіцянок.

Також за нашою інформацією Григорій Суркіс повернувся до Києва і торгується з українською владою за збереження свого місця під сонцем. Ми маємо одну велику мрію - аби Україна та футбол зокрема нарешті очистився від усього цього бруду після війни", - йдеться в повідомленні.