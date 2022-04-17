Суркіс: Не проблема, якщо гравці Динамо приїдуть до збірної 23 травня

Президент підтвердив, що гравців киян у збірній поки що не буде

Джерело - ФК Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив інформацію про те, що 12 гравців киян, яких викликали до збірної України, не приїдуть до національної команди 29 квітня.

З 29 квітня збірна має намір проводити збір у Словенії перед матчем плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Клуб відпустить гравців у збірну 23 травня, коли буде офіційне міжнародне вікно УЄФА.