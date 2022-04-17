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Зінченко пояснив виліт Манчестер Сіті з Кубка Англії від Ліверпуля

Сьогодні 10:10 82 0
Олександр Зінченко прокоментував поразку від Ліверпуля у Кубку Англії.
Зінченко пояснив виліт Манчестер Сіті з Кубка Англії від Ліверпуля
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Кубок Англії, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті провалив перший тайм півфінального матчу Кубка Англії проти Ліверпуля.

Про це розповів український оборонець англійського клубу Олександр Зінченко у коментарі AS.

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"У першому таймі проти Ліверпуля ми грали не так, як повинні були. Вже по перерві ми змінились і в нас були варіанти. Саме так ми були повинні грати на початку", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка програв Ліверпулю у півфіналі Кубка Англії

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