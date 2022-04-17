Зінченко пояснив виліт Манчестер Сіті з Кубка Англії від Ліверпуля

Манчестер Сіті провалив перший тайм півфінального матчу Кубка Англії проти Ліверпуля.

Про це розповів український оборонець англійського клубу Олександр Зінченко у коментарі AS.

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"У першому таймі проти Ліверпуля ми грали не так, як повинні були. Вже по перерві ми змінились і в нас були варіанти. Саме так ми були повинні грати на початку", – сказав Зінченко.