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Кан: Левандовський - гравець Баварії

Сьогодні 15:37 249 0
Олівер Кан прокоментував майбутнє Роберта Левандовського
Кан: Левандовський - гравець Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери, #Олівер Кан

Джерело - football.ua.

Баварія намагається зберегти польського форварда Роберта Левандовського.

Про це розповів голова правління мюнхенського клубу Олівер Кан.

"Станом на сьогодні, Роберт — гравець Баварії. Зараз ми продовжуємо з ним зустрічатися для того, аби він залишався в Баварії якомога довше.

Дехто думає, що це схоже на якусь онлайн-гру про менеджерів, де ви натискаєте на якісь кнопки, і контракт зрештою продовжується.

Роберт став найкращим футболістом світу в складі нашої команди, забиваючи від 30 до 40 м’ячів кожного сезону. У нього є значний потенціал для того, щоб досягати цього показника кожного сезону.

Певна річ, що гравці настільки високого рівня інколи розмірковують над тим, що вони можуть спробувати щось інше для себе. Саме тому потрібен певний час на те, аби переконати їх залишитися в вашій команді.

Однак, є також певні фінансові можливості, про які, як клуб, ви повинні завжди думати. Баварія, на рівні з іншими, постраждали під час останніх двох років, тому має обмірковувати кожний свій крок", — заявив Кан.

У поточному сезоні Левандовські зіграв 41 матч, забивши 47 голів та віддавши чотири гольові передачі.

Раніше стала відома зарплата Левандовського у Барселоні.

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