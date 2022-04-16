Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії на лондонському стадіоні Вемблі зустрічалися Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Зустріч вийшла щедрою не лише на голи, а й на помилки футболістів. На жаль, не оминула ця тенденція і українського гравця Ман Сіті Олександра Зінченка. На 72-й хвилині лівий захисник Містян хотів елегантно скинути головою м'яч на свого голкіпера Едерсона, але натомість мало не привіз гол у власні ворота - пощастило, що Мохаммеду Салаху не вдалося влучити у площину.

Додамо, що матч завершився з рахунком 3:2 на користь Ліверпуля.

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