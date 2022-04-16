Хавбек Айнтрахта розповів про тріумф на Камп-Ноу

Джерело - Jutarnji list.

Айнтрахт міг здобути більш переконливу перемогу над Барселоною в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи (2:3).

Про це заявив хавбек німецької команди Крістіан Якич.

"Звичайно, я вірив, що ми переможемо. Яка мені різниця, проти кого ми граємо - Барселона чи хтось ще? Ми розбили їхні дома у першій грі, хоч і не виграли. І ми подумали: а чому б не розбити їх у наступній? І що, що це Барселона?".

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"Згоден, важко було очікувати, що все буде так, що ми вестимемо 3:0. Але після 3:0 у нас було ще три моменти, тому для команди Хаві все могло закінчитися набагато, набагато гірше. Ми просто вбили їх тактично!" - сказав Якич.

Нагадаємо, президент Барселони прокоментував поразку від Айнтрахта.