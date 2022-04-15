Рангнік виділив проблему Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не може показувати стабільну гру.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ральф Рангнік.

"Ми всі знаємо, що футбол – це гра пристрастей та емоцій, і ми все можемо зрозуміти. Я можу зрозуміти, що вболівальники розчаровані тим, на якому місці ми розташувались та грою проти Евертона.

Все ще віримо, що наші вболівальники одні з найкращих, якщо не найкращий в Англії, доки вони проводять протест мирним шляхом і поки вони все ще підтримують команду на стадіоні. Вони мають право висловлювати свою думку. Емоційно я можу зрозуміти, що вони розчаровані.

У нас були моменти, коли ми грали добре. Я думаю, що у нас було чимало ігор, де ми дійсно добре грали, як команда. Але те, що нам не вдається, це грати стабільно. І я розчарований цим.

Мотивація гравців? У такому клубі, як Юнайтед, це не повинно бути проблемою. У гравців Юнайтед завжди повинна бути максимальна мотивація", — розповів Рангнік.