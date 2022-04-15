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Матич влітку покине Манчестер Юнайтед

Вчора 21:44 170 0
Неманья Матич покине Манчестер Юнайтед по завершенні сезону
Матич влітку покине Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Матич, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Неманья Матич незабаром завершить виступи у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Після тривалих роздумів я вирішив, що цей сезон стане для мене останнім у Манчестер Юнайтед. Проінформував про своє рішення керівництво, менеджера й гравців.

Для мене було великою честю й привілеєм грати за цей великий клуб. Велика подяка вболівальникам за їхню неймовірну підтримку. Зараз я віддам усі сили до кінця сезону, щоб допомогти своїм товаришам по команді фінішувати якомога краще", – написав Матич.

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Публикация от Nemanja Matic (@nemanjamatic)

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