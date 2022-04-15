На матч Клуж - Динамо українців пускатимуть безплатно

Матч відбудеться 20 квітня

У середу, 20 квітня, ЧФР 1907 Клуж прийме Динамо у благодійному матчі в рамках європейського турне під гаслом Match for Peace! Stop the War!.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Початок зустрічі на стадіоні Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, що у місті Клуж-Напока – о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що українці в Румунії мають безплатний доступ до цього матчу. Квитки можна отримати у касах стадіону за адресою 11 October Street.

Нагадаємо, Динамо скасувало спаринг зі Стяуа через власника румунського клубу.