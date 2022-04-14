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Динамо скасувало спаринг зі Стяуа через власника румунського клубу

Сьогодні 20:55 374 0
Президент клубу назвав полк Азов нацистами
#Динамо Київ, #Стяуа

Джерело - Чемпіон.

Динамо скасувало проведення благодійного матчу проти румунської команди Стяуа через висловлювання президенту клубу Джіджі Бекалі щодо українського полку Азов.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матч Динамо проти Стяуа був одним із перших запланованих для киян з метою підтримки України. Після від'їзду з України футболісти київської команди тренувалися саме на тренувальній базі Стяуа за ініціативи Бекалі.

Під час проведення другого товариського матчу проти Галатасарая у київському клубі повідомили, що наступний спаринг проти Стяуа не відбудеться. Причина полягає у висловлюваннях президента румунського клубу.

Минулого тижня Бекалі в інтерв'ю RomaniaTV висловив низку резонансних заяв щодо українського полку Азов, а також президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, він назвав солдатів полку Азов "нацистами", тоді як відносно Зеленського стверджував, що той просив президента США Джо Байдена виключити з санкційних списків російського бізнесмена Романа Абрамовіча. Причому це Зеленський, згідно слів Бекалі, робив після прохання українського бізнесмена Ігора Коломойського.

У Динамо назвали "неприпустими" висловлювання Бекалі. І хоча подякували президента клубу за допомогу при організації тренувального процесу, вирішили відмовитися від матчу.

Раніше Динамо переграло Легію.

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