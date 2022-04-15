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Петраков: Я попросив зібрати команду 29 квітня

Сьогодні 19:28 122 0
Олександр Петраков прокоментував збір збірної України
Петраков: Я попросив зібрати команду 29 квітня
#Олександр Петраков, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

УАФ та УЄФА допомогли організувати збір національної команди України.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Передусім хочеться подякувати президенту УАФ Андрію Павелку й президенту УЄФА Александеру Чеферіну за організацію цього важливого для національної команди України збору, а також керівництву держави, яке дало нам дозвіл на тимчасовий виїзд з України для того, щоб відстоювати її інтереси за кордоном.

Раніше, під час зустрічі з очільником УАФ, я попросив дати мені можливість зібрати команду 29 квітня, оскільки, як відомо, ми пропустили березневі дати ФІФА через вторгнення російської армії в Україну, а тому футболісти абсолютно позбавлені ігрової практики. Саме тому важливо зібратися 29 квітня, щоб ми змогли як слід підготуватися до надважливого матчу із Шотландією та наступних офіційних ігор. У червні на нас чекає насичений ігровий календар, а тому звичного за часом збору буде замало. Тому дуже вдячний особисто президенту УЄФА за сприяння й можливість зібратися в чудовому тренувальному центрі поблизу рідної для нього Любляни", - розповів Петраков.

Раніше Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір.

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