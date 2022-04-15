Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір

Збір розпочнеться 29 квітня

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив імена 25-х гравців українських клубів, які розпочнуть збір у лавах національної команди 29 квітня у Словенії.

Про це повдіомляє УАФ.

Гравці українських клубів розпочнуть підготовку 29 квітня, а виконавці з іноземних чемпіонатів приєднаються до них після того, як їхні клуби закінчать офіційний сезон.

Через ушкодження не зможуть допомогти збірній України захисники Динамо Олександр Тимчик та Микита Бурда. Водночас дебютний виклик до національної команди отримали півзахисники Михайло Мудрик із донецького Шахтаря та Олексій Гуцуляк із СК Дніпро-1.

Список викликаних гравців з українських клубів:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш, Артем Бєсєдін (обидва — Динамо Київ).

Відзначимо, що півфінал плей-оф європейської кваліфікації ЧС-2022 між Шотландією та Україною відбудеться 1 червня.