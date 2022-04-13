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На купівлю Челсі претендують чотири кандидати

Сьогодні 21:55 171 0
Стали відомі претенденти на купівлю Челсі
На купівлю Челсі претендують чотири кандидати
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - suspilne.media.

Визначилися чотири претенденти на купівлю англійського футбольного клубу Челсі, який раніше належав російському бізнесменові Роману Абрамовічу.

Про це повідомляє The Times.

Заявки мають пройти державну перевірку, аби отримати спеціальну ліцензію від британського уряду, а подати остаточні пропозиції необхідно не пізніше четверга.

Кандидати мають гарантувати, що жодні кошти, зароблені клубом, не передаватимуться Абрамовічу. Також новий власник не повинен мати зв'язків із будь-ким із санкційного списку.

Остаточно покупця оберуть сам Абрамовіч і члени правління Челсі, що "нададуть пріоритет власнику, який забезпечить найкращі перспективи клубу".

Також нового володаря Челсі мають затвердити власники й директори інших клубів Прем'єр-ліги.

Хто висунув пропозиції купити Челсі:

Родина Ріккетсів – власники американського бейсбольного клубу Чикаго Кабс.
Тодд Болі – співвласник іншої американської команди з бейсболу Лос-Анджелес Доджерс.
Стівен Пальюка – співвласник італійського футбольного клубу "Аталанта" й акціонер американської баскетбольної команди Бостон Селтікс.
Девід Блітцер та Джош Гарріс – керівники американського баскетбольного клубу Філадельфія Севенті Сіксерс.
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