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Барселона підтвердила важку травму Педрі

Сьогодні 15:08 210 0
Іспанець пропустить залишок сезону
Барселона підтвердила важку травму Педрі
#Барселона, #Педрі

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Став відомий характер травм хавбека Барселони Педрі.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

19-річний гравець був замінений у перерві матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом (2:3) через дискомфорт в області задньої поверхні стегна.

Каталонці оголосили, що у Педрі діагностовано розрив біцепса стегна лівої ноги.

Іспанські ЗМІ зазначають, що через це ушкодження Педрі пропустить півтора місяці і, таким чином, більше не зіграє цього сезону.

Нагадаємо, Айнтрахт вибив Барселону з Ліги Європи.

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