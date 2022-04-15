Джерело - офіційний сайт Барселони.
Став відомий характер травм хавбека Барселони Педрі.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
19-річний гравець був замінений у перерві матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом (2:3) через дискомфорт в області задньої поверхні стегна.
Каталонці оголосили, що у Педрі діагностовано розрив біцепса стегна лівої ноги.
Іспанські ЗМІ зазначають, що через це ушкодження Педрі пропустить півтора місяці і, таким чином, більше не зіграє цього сезону.
Нагадаємо, Айнтрахт вибив Барселону з Ліги Європи.