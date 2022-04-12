Власники ПСЖ вирішили продати клуб

Джерело - Tribuna.com.
Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі може виставити клуб на продаж наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє журналіст Еду Агірре.
Це може статися після чемпіонату світу в Катарі. Зазначається, що він втомився від провалів ПСЖ на міжнародному рівні, попри багатомільйонні вкладення.
Катарські власники з’явились у парижан у 2011 році. Найбільшим досягненням ПСЖ на міжнародній арені є фінал Ліги чемпіонів 2020 року, де команда поступилась Баварії (0:1).
Нагадаємо ПСЖ розчарувався в трансфері Неймара.