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Власники ПСЖ вирішили продати клуб

Сьогодні 08:24 352 0
Власники ПСЖ вирішили продати клуб
#ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі може виставити клуб на продаж наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє журналіст Еду Агірре.

Це може статися після чемпіонату світу в Катарі. Зазначається, що він втомився від провалів ПСЖ на міжнародному рівні, попри багатомільйонні вкладення.

Катарські власники з’явились у парижан у 2011 році. Найбільшим досягненням ПСЖ на міжнародній арені є фінал Ліги чемпіонів 2020 року, де команда поступилась Баварії (0:1).

Нагадаємо ПСЖ розчарувався в трансфері Неймара.

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