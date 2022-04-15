Джерело - FanDay.net.
Клуби з провідних європейських чемпіонатів цікавляться гравцями Динамо - Віктором Циганковим та Іллею Забарним.
Про це розповів агент Олександр Панков.
"Думаю, Динамо та Шахтар просто не хочуть розпродавати футболістів. Мені дзвонили мої партнери з топових чемпіонатів (Англії, Іспанії, Німеччини), цікавилися Забарним та Циганковим. Напевно, Динамо хоче зрозуміти, як далі розвиватимуться події", - заявив агент.
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"Насамперед кияни та Шахтар хочуть зіграти благодійні матчі та зібрати гроші для ЗСУ, а вже влітку дивитися, що робити далі. Якщо УАФ не вирішить питання зі стартом чемпіонату, тоді Динамо та Шахтарю доведеться реально продавати футболістів".
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"Упевнений, що у Динамо буде попит на всіх, навіть на U-19. Знаю, що 80-ти відсотків юніорів киян мали варіанти виїхати до будь-яких ліг. Це добре, що на українських футболістів є попит, але нам потрібно зберегти наш футбол, а продати всіх футболістів найпростіше", – сказав Панков.