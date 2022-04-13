Вернидуб про Рафаїлова: Це хвора людина

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов - вкрав у луганського клубу багато грошей.

Про це заявив екстренер луганців Юрій Вернидуб.

"Я прочитав його пости і випав в повний осад. Це хвора людина. КДБіст, чи хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, у якої ні розуму, нічого. Це не людина", - заявив фахівець.