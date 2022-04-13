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Вернидуб про Рафаїлова: Це хвора людина

Сьогодні 13:52 310 0
Український тренер жорстко висловився про колишнього гендиректора Зорі
Вернидуб про Рафаїлова: Це хвора людина
#Юрій Вернидуб, #Зоря, #Рафаїлов

Джерело - Чемпіон.

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов - вкрав у луганського клубу багато грошей.

Про це заявив екстренер луганців Юрій Вернидуб.

"Я прочитав його пости і випав в повний осад. Це хвора людина. КДБіст, чи хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, у якої ні розуму, нічого. Це не людина", - заявив фахівець.

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"Це біомаса, яка в Україні заробила те, що має. Скільки він грошей вкрав, у тієї ж Зорі. Побудував собі хрін знає що, а зараз таке говорить. Просто хвора людина, – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу.

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