Вернидуб про Рафаїлова: Це хвора людина

Джерело - Чемпіон.
Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов - вкрав у луганського клубу багато грошей.
Про це заявив екстренер луганців Юрій Вернидуб.
"Я прочитав його пости і випав в повний осад. Це хвора людина. КДБіст, чи хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, у якої ні розуму, нічого. Це не людина", - заявив фахівець.
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"Це біомаса, яка в Україні заробила те, що має. Скільки він грошей вкрав, у тієї ж Зорі. Побудував собі хрін знає що, а зараз таке говорить. Просто хвора людина, – сказав Вернидуб.
Нагадаємо, Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу.