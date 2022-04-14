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Петраков: Плануємо 28 квітня виїхати в Європу

Сьогодні 12:58 131 0
Головний тренер збірної розповів про можливу дати збору національної команди
Петраков: Плануємо 28 квітня виїхати в Європу
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - footballua.tv.

Збірна України може зібратися задля підготовки до матчу відбору до чемпіонату світу-2022 

"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде - не будемо загадувати. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів. Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко теж робить все, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати в Європу".

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"Я вже добре знаю хлопців з Динамо та Шахтаря і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше та будуть починати підготовку не з порожнього місця", - сказав Петраков.

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