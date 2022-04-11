Італієць запросив 5 млн євро зарплати

Джерело - Fotospor.

Президент Фенербахче Алі Коч хоче, має намір підписати іменитого тренера.

Про це повідомляє Fotospor.

Проте власних стамбульського клубу не може домовитися з кандидатами через їх високі вимоги по зарплаті.

Перемовини зірвалися з Жорже Жезушем, Йоахімом Левом та Роберто Де Дзербі.

Спочатку Фенербахче контактував з першими двома, але вони захотіли зарплату у розмірі 10 та 5 мільйонів євро відповідно.

Тоді Коч вирішив звернутися до кандидатури головного тренера Шахтаря, вважаючи, що в італійця, який заробляє в Україні 4 мільйони євро, будуть не такі високі запити.

Однак і Де Дзербі запросив 5 мільйонів євро, на чому переговори завершилися.

Контракт 42-річного італійця з гірниками розрахований до літа 2023 року.

Раніше Де Дзербі через хворобу пропустив матч проти Олімпіакоса.