Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 3939 2
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 419 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 489
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 847
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 2803 1
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 473
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 468
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Вчора 08:38 431
Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в благодійному матчі
09.04.2022 22:04 670
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ
09.04.2022 21:29 1492
Прямі трансляції

Фенербахче припинив перемовини з Де Дзербі через вимоги італійця

Сьогодні 09:46 182 0
Італієць запросив 5 млн євро зарплати
Фенербахче припинив перемовини з Де Дзербі через вимоги італійця
#Де Дзербі, #Фенербахче, #Шахтар

Джерело - Fotospor.

Президент Фенербахче Алі Коч хоче, має намір підписати іменитого тренера.

Про це повідомляє Fotospor.

Проте власних стамбульського клубу не може домовитися з кандидатами через їх високі вимоги по зарплаті.

Перемовини зірвалися з Жорже Жезушем, Йоахімом Левом та Роберто Де Дзербі.

Спочатку Фенербахче контактував з першими двома, але вони захотіли зарплату у розмірі 10 та 5 мільйонів євро відповідно.

Тоді Коч вирішив звернутися до кандидатури головного тренера Шахтаря, вважаючи, що в італійця, який заробляє в Україні 4 мільйони євро, будуть не такі високі запити.

Однак і Де Дзербі запросив 5 мільйонів євро, на чому переговори завершилися.

Контракт 42-річного італійця з гірниками розрахований до літа 2023 року.

Раніше Де Дзербі через хворобу пропустив матч проти Олімпіакоса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець Дніпра Таран: Дайте мені Джавелінчик, я хочу пару цих підо**сів завалити Ексгравець Дніпра Таран: Дайте мені Джавелінчик, я хочу пару цих підо**сів завалити 1144
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3164
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії 3939 2
Роналду розбив телефон 14-річному хлопчику з аутизмом після матчу з Евертоном Роналду розбив телефон 14-річному хлопчику з аутизмом після матчу з Евертоном 3594
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає 2803 1
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2015
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7773
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4138
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92960
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16395
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 238888
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14398