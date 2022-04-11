Джерело - Fotospor.
Президент Фенербахче Алі Коч хоче, має намір підписати іменитого тренера.
Про це повідомляє Fotospor.
Проте власних стамбульського клубу не може домовитися з кандидатами через їх високі вимоги по зарплаті.
Перемовини зірвалися з Жорже Жезушем, Йоахімом Левом та Роберто Де Дзербі.
Спочатку Фенербахче контактував з першими двома, але вони захотіли зарплату у розмірі 10 та 5 мільйонів євро відповідно.
Тоді Коч вирішив звернутися до кандидатури головного тренера Шахтаря, вважаючи, що в італійця, який заробляє в Україні 4 мільйони євро, будуть не такі високі запити.
Однак і Де Дзербі запросив 5 мільйонів євро, на чому переговори завершилися.
Контракт 42-річного італійця з гірниками розрахований до літа 2023 року.
Раніше Де Дзербі через хворобу пропустив матч проти Олімпіакоса.