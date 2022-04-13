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Реал хоче зберегти Модрича

Сьогодні 19:53 124 0
Модрич може залишитися у Реалі
Реал хоче зберегти Модрича
Фото - gettyimages
#Модрич, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Реала планує продовжити контракт із Лукою Модричем.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Актуально: Реал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО

36-річний хорват має контракт із мадридцями до кінця поточного сезону, проте Реал має намір обговорити умови угоди ще на один сезон у травні.

Те саме стосується і Вінісіуса Жуніора, угода якого з Реалом розрахована до 2024 року.

У поточному сезоні Лука Модрич провів 37 матчів у всіх турнірах за Реал, забивши три голи і зробивши дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, Анчелотті виходить у півфінал ЛЧ 4 десятиліття поспіль.

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