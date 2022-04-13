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Збірна України може зіграти товариські матчі з Францією та Північною Македонією

Сьогодні 16:26 177 0
Олег Протасов розповів, з ким збірна України може провести товариські матчі.
Збірна України може зіграти товариські матчі з Францією та Північною Македонією
#Олег Протасов

Джерело - Чемпіон.

Збірна України може зіграти товариські матчі перед грою плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Зараз йде пошук хороших зборів й спаринг-партнерів, ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись.

Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами для зборів й проведенню матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", – сказав Протасов.

Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.

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