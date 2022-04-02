Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:30 38221
Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі
Сьогодні 13:39 556
Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну
Сьогодні 10:39 475
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022
Сьогодні 10:10 359
Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України
Сьогодні 09:40 344
Ягупова - у збірній сезону жіночої Євроліги
Вчора 22:27 289
Ріжко виборола золоту медаль чемпіонату Європи
Вчора 21:55 529
Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 21:23 435
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022
Вчора 20:18 2108
Вітіньйо повернувся в Атлетіко
Вчора 19:28 403
Прямі трансляції

Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу

Сьогодні 17:42 89 0
Зоря не припинить своє існування
Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря спростувала інформацію про можливе закриття клубу.

Про це йдеться в заяві луганського клубу в Instagram.

"Останнім часом дедалі частіше у різних ЗМІ з'являється інформація про можливе зникнення з футбольної мапи України того чи іншого клубу. Нещодавно у цьому контексті згадувалася луганська Зоря, яка за підсумком осінньої частини сезону 2021/22 посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

Однак ніяких підстав для хвилювання у вболівальників триразового бронзового призера чемпіонату України не існує. Варто зазначити, що рішення про зняття того чи іншого колективу з чемпіонату є прерогатива виключно президента клубу.

Зоря була, є і буде. Вона і надалі буде брати участь у чемпіонаті України, прагнучі здобуття призових місць, аби достойно представляти наш футбол на міжнародній арені", – йдеться у повідомленні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022 Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022 2108
Свьонтек стане першою ракеткою світу Свьонтек стане першою ракеткою світу 1587
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 38221
Брага - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Брага - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 876
Верховна Рада може змінити слова гімну України Верховна Рада може змінити слова гімну України 2624 4
Збірна Італії відмовилася грати з росією у відборі ЧС-2023 Збірна Італії відмовилася грати з росією у відборі ЧС-2023 1042 1
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19681
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27005 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6741
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5780
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14299
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78914