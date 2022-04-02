Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу

Зоря спростувала інформацію про можливе закриття клубу.

Про це йдеться в заяві луганського клубу в Instagram.

"Останнім часом дедалі частіше у різних ЗМІ з'являється інформація про можливе зникнення з футбольної мапи України того чи іншого клубу. Нещодавно у цьому контексті згадувалася луганська Зоря, яка за підсумком осінньої частини сезону 2021/22 посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

Однак ніяких підстав для хвилювання у вболівальників триразового бронзового призера чемпіонату України не існує. Варто зазначити, що рішення про зняття того чи іншого колективу з чемпіонату є прерогатива виключно президента клубу.

Зоря була, є і буде. Вона і надалі буде брати участь у чемпіонаті України, прагнучі здобуття призових місць, аби достойно представляти наш футбол на міжнародній арені", – йдеться у повідомленні.