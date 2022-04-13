Реал вийшов до півфіналу ЛЧ 10 разів за останні 12 сезоні

Реал підтверджує статус найуспішнішої команди в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома поступився Челсі, однак за підсумками двох матчів у півфінал вийшла іспанська команда.

"Вершкові" вдесяте за останні 12 сезонів виходять до 1/2 фіналу ЛЧ.

Починаючи з сезону-2010/11 Реал лише двічі вилітав на етапі 1/8 фіналу - у 2019 та 2020 роках.

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За цей час команда 4 рази виграла турнір та 6 разів зупинилася на півфінальній стадії.

Нагадаємо, Анчелотті виходить у півфінал ЛЧ 4 десятиліття поспіль.