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Реал вийшов до півфіналу ЛЧ 10 разів за останні 12 сезоні

Сьогодні 13:17 191 0
Реал підтверджує статус найуспішнішої команди в Лізі чемпіонів
Реал вийшов до півфіналу ЛЧ 10 разів за останні 12 сезоні
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома поступився Челсі, однак за підсумками двох матчів у півфінал вийшла іспанська команда.

"Вершкові" вдесяте за останні 12 сезонів виходять до 1/2 фіналу ЛЧ.

Починаючи з сезону-2010/11 Реал лише двічі вилітав на етапі 1/8 фіналу - у 2019 та 2020 роках. 

  АктуальноРеал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО

За цей час команда 4 рази виграла турнір та 6 разів зупинилася на півфінальній стадії.

Нагадаємо, Анчелотті виходить у півфінал ЛЧ 4 десятиліття поспіль.

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