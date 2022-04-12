Маркевич: Весь травень збірна України має тренуватися

Мирон Маркевич прокоментував підготовку збірної України

Збірна України повинна вже у травні зібрати всіх футболістів, щоб підготуватися до матчу проти Шотландії у плей-оф ЧС-2022.

Про це розповів екстренер національної команди Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport Arena.

"Треба збирати хлопців. Часу лишилося мало. Ми бачимо, що Шахтар та Динамо вже почали грати в Європі. Це добре, але у збірної своя програма і незабаром потрібно зібрати футболістів. Упевнений, що весь травень збірна має тренуватись разом. Наші легіонери у тонусі. Вважаю, що місяця насиченої підготовки має вистачити національній збірній України, щоб якісно підготуватися до ігор із Шотландією, і, сподіваюся, з Вельсом", - розповів Маркевич.

Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.