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Маркевич: Весь травень збірна України має тренуватися

Сьогодні 21:50 165 0
Мирон Маркевич прокоментував підготовку збірної України
Маркевич: Весь травень збірна України має тренуватися
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022, #Мирон Маркевич

Джерело - sportarena.com.

Збірна України повинна вже у травні зібрати всіх футболістів, щоб підготуватися до матчу проти Шотландії у плей-оф ЧС-2022.

Про це розповів екстренер національної команди Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport Arena.

"Треба збирати хлопців. Часу лишилося мало. Ми бачимо, що Шахтар та Динамо вже почали грати в Європі. Це добре, але у збірної своя програма і незабаром потрібно зібрати футболістів.

Упевнений, що весь травень збірна має тренуватись разом. Наші легіонери у тонусі. Вважаю, що місяця насиченої підготовки має вистачити національній збірній України, щоб якісно підготуватися до ігор із Шотландією, і, сподіваюся, з Вельсом", - розповів Маркевич.

Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.

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