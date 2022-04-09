Палкін повернувся в Україну

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор донецького клубу з футболу Даріо Срна повернулися в Україну.

Про це розповіли самі функціонери.

Палкін і Срна розказали про мету поїздки до столиці Австрії.

"Зустрічалися з президентом УЄФА. Він підтримує нас у всіх починаннях, в тому числі у проведенні товариських матчів. Сказав, що якщо потрібно домовитися з якимось клубом, то допоможе.

Говорили про продовження поточного чемпіонату або початок нового, наскільки сьогодні все це можливо. Він буде надавати підтримку в цьому.

Також зачепили тему кваліфікації до групового етапу ЛЧ. З його точки зору, українські клуби повинні брати участь у ньому", – сказав Палкін.