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Палкін повернувся в Україну

Сьогодні 12:56 217 0
Палкін прокоментував мету поїздки закордон
Палкін повернувся в Україну
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор донецького клубу з футболу Даріо Срна повернулися в Україну.

Про це розповіли самі функціонери.

Палкін і Срна розказали про мету поїздки до столиці Австрії.

"Зустрічалися з президентом УЄФА. Він підтримує нас у всіх починаннях, в тому числі у проведенні товариських матчів. Сказав, що якщо потрібно домовитися з якимось клубом, то допоможе.

Говорили про продовження поточного чемпіонату або початок нового, наскільки сьогодні все це можливо. Він буде надавати підтримку в цьому.

Також зачепили тему кваліфікації до групового етапу ЛЧ. З його точки зору, українські клуби повинні брати участь у ньому", – сказав Палкін.

Раніше Шахтар відмовив Інтернасьйоналу в оренді Патріка.

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