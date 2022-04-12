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Маркевич прихистив вимушених переселенців

Сьогодні 18:56 217 0
Мирон Маркевич прийняв 20 переселенців
Маркевич прихистив вимушених переселенців
#Мирон Маркевич

Джерело - sportarena.com.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич дав притулок людям, які були змушені покинути свої домівки.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Sport Arena.

"Весь цей час маю думки про війну. Загинуло багато людей, діти загинули. З кожним днем ​​росіяни звіріють. Ви бачили, що вони зробили у Краматорську, куди скинули ракету на залізничний вокзал. Що вдієш, ми маємо такого сусіда. Нам треба закінчити з ним боротьбу, бо вони нам жити не дадуть.

У мене в будинку живе 20 людей, з них 8 дітей. Здебільшого це люди із Харкова. Когось я раніше знав, когось – ні. Усі тікають від війни. Якби ви знали, скільки зараз біженців на заході України.

Це ми ще не говоримо про наших громадян, які виїхали до Європи. Хочеться, щоб війна завершилася нашою перемогою і люди могли потрапити до себе додому", – розповів Маркевич.

Раніше Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі.

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