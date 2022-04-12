Агент Мудрика спростував в'їзд футболіста у клуб АПЛ

Хавбек Шахтаря Михайла Мудрика не покидав розташування клубу.

Про це розповів агент гравця Олексій Альохін у коментарі Sport Arena.

"Дійсно, до Михайла, який став одним з головних відкриттів нинішнього сезону, нині великий інтерес з боку багатьох європейських клубів, але футболіст перебуває в Шахтарі на тренувальному зборі в Туреччині і готується до участі у благодійних матчах української команди", - зазначив Альохін.