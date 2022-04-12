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Агент Мудрика спростував в'їзд футболіста у клуб АПЛ

Сьогодні 17:56 236 0
Олексій Альохін спростував від'їзд Мудрика у Бренфорд
Агент Мудрика спростував в'їзд футболіста у клуб АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sportarena.com.

Хавбек Шахтаря Михайла Мудрика не покидав розташування клубу.

Про це розповів агент гравця Олексій Альохін у коментарі Sport Arena.

"Дійсно, до Михайла, який став одним з головних відкриттів нинішнього сезону, нині великий інтерес з боку багатьох європейських клубів, але футболіст перебуває в Шахтарі на тренувальному зборі в Туреччині і готується до участі у благодійних матчах української команди", - зазначив Альохін.

Раніше про готовність керівництва Шахтаря продати Мудрика заявляв журналіст Ігор Циганик.

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