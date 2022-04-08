Шахтар хоче продати Мудрика

Раніше на молодого вінгера був серйозний попит у Європі

Джерело - Чемпіон.

Керівництво донецького Шахтаря серйозно націлилося на продаж одного з молодих лідерів команди Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Ігор Циганик.

За його інформацією, раніше у Шахтарі не хотіли розлучатися із перспективними українцями, незважаючи на війну, але зараз ситуація по Мудрику змінилася і щодо нього гірники хочуть розглянути вигідні пропозиції.

У середині лютого Мудрик продовжив контракт із Шахтарем до кінця 2026 року. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 4 мільйони євро.

Нагадаємо, хавбеки Шахтаря Михайло Мудрик та Георгій Судаков організували волонтерську підтримку.