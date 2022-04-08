Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 42388
Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Сьогодні 18:39 287
Костюк: Мета російських нелюдів - знищення українців як нації
Сьогодні 18:25 156
Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України
Сьогодні 16:54 305
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ
Сьогодні 16:25 1013 2
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 15:43 2909
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Сьогодні 14:27 243
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:25 374 1
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 520
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 335
Прямі трансляції

Шахтар хоче продати Мудрика

Сьогодні 20:40 128 0
Раніше на молодого вінгера був серйозний попит у Європі
Шахтар хоче продати Мудрика
#Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Керівництво донецького Шахтаря серйозно націлилося на продаж одного з молодих лідерів команди Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Ігор Циганик.

За його інформацією, раніше у Шахтарі не хотіли розлучатися із перспективними українцями, незважаючи на війну, але зараз ситуація по Мудрику змінилася і щодо нього гірники хочуть розглянути вигідні пропозиції.

У середині лютого Мудрик продовжив контракт із Шахтарем до кінця 2026 року. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 4 мільйони євро.

Нагадаємо, хавбеки Шахтаря Михайло Мудрик та Георгій Судаков організували волонтерську підтримку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка 4572
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня 1915
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42388
Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках 3021
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 2909
Вест Гем Ярмоленка у меншості не програв Ліону. Результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи Вест Гем Ярмоленка у меншості не програв Ліону. Результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи 1702
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6858
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10384
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 24955
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11324
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57568
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4045 1